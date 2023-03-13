Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Гурьев Яков

Отец ребёнка: Гурьев Петр

Рождение ребёнка
1814

Сын: Гурьев Илья

Отец ребёнка: Гурьев Петр

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурьев Петр

Смерть
Неизвестно
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