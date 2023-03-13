Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Гурьев Яков
Отец ребёнка: Гурьев Петр
Рождение ребёнка
1814
Сын: Гурьев Илья
Отец ребёнка: Гурьев Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гурьев Петр
Смерть
Неизвестно