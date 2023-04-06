Мухлынин Олферка Петров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1690
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мухлынин Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1655
Сын: Мухлынин Василий (Васка) Олферьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1658
Сын: Мухлынин Василий (Васка) Олферьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1662
Сын: Мухлынин Кирилл (Кирка) Олферьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1663
Сын: Мухлынин Филипп (Филка) Олферьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1690
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1690