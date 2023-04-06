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Мухлынин Олферка Петров

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Место рождения

Петелинская-Епифановская 1-я, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1690

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мухлынин Петр

Мать: не указана

Петелинская-Епифановская 1-я, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1655

Сын: Мухлынин Василий (Васка) Олферьев

Мать ребёнка: не указана

Петелинская-Епифановская 1-я, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1658

Сын: Мухлынин Василий (Васка) Олферьев

Мать ребёнка: не указана

Петелинская-Епифановская 1-я, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1662

Сын: Мухлынин Кирилл (Кирка) Олферьев

Мать ребёнка: не указана

Петелинская-Епифановская 1-я, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1663

Сын: Мухлынин Филипп (Филка) Олферьев

Мать ребёнка: не указана

Петелинская-Епифановская 1-я, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Мухлынин Мартын Олферьев

Мать ребёнка: не указана

Петелинская-Епифановская 1-я, Слободской уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Петелинская-Епифановская 1-я, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1690
Петелинская-Епифановская 1-я, Слободской уезд, Вятская губерния
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