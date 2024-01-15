Пашиничева Аполлинария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1922
Сын: Пашиничев Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Пашиничев Алексей Александрович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Пашиничев Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Пашиничев Алексей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно