Пашиничева Аполлинария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашиничева Аполлинария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Пашиничев Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Пашиничев Алексей Александрович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Пашиничев Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Пашиничев Алексей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пашиничев Алексей Александрович

Смерть
Неизвестно
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