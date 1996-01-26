Турсынбай Назерке Спабекқызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турсынбай Назерке Спабекқызы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1996

Пол

Женский

Добавил:

БС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1996

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапар Арман Cұлтанұлы

Рождение ребёнка
03.05.2017

Сын: Сұлтан Бейбарыс Арманұлы

Отец ребёнка: Сапар Арман Cұлтанұлы

Рождение ребёнка
23.08.2019

Сын: Сұлтан Сүлеймен Арманұлы

Отец ребёнка: Сапар Арман Cұлтанұлы

Рождение ребёнка
03.09.2020

Сын: Сұлтан Алихан Арманұлы

Отец ребёнка: Сапар Арман Cұлтанұлы

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