Турсынбай Назерке Спабекқызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1996
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.05.2017
Отец ребёнка: Сапар Арман Cұлтанұлы
Рождение ребёнка
23.08.2019
Отец ребёнка: Сапар Арман Cұлтанұлы
Рождение ребёнка
03.09.2020
Отец ребёнка: Сапар Арман Cұлтанұлы