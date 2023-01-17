Дановец (Рубец) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дановец (Рубец) Людмила Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1963

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1963

Отец: Рубец Иван Никитич

Мать: Рубец Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
11.04.1982

Сын: Севостьянов Александр Геннадиевич

Отец ребёнка: Севостьянов Геннадий Александрович

Белгородская обл.
Рождение ребёнка
26.03.1984

Дочь: Севостьянова Юлия Геннадьевна

Отец ребёнка: Севостьянов Геннадий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Севостьянов Геннадий Александрович

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