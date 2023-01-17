Дановец (Рубец) Людмила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1963
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1963
Отец: Рубец Иван Никитич
Мать: Рубец Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
11.04.1982
Сын: Севостьянов Александр Геннадиевич
Отец ребёнка: Севостьянов Геннадий Александрович
Белгородская обл.
Рождение ребёнка
26.03.1984
Дочь: Севостьянова Юлия Геннадьевна
Отец ребёнка: Севостьянов Геннадий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно