Каткова Агрипина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти17.07.1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Сын: Катков Василий Никифорович
Отец ребёнка: Катков Никифор Семенович
Смерть
17.07.1823
Лобково, Максимовская волость, Романово-Борисоглебский уезд