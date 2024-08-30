Каткова Агрипина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каткова Агрипина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

17.07.1823

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1789 г.р.

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катков Никифор Семенович

Развод
Неизвестно

Муж: Катков Никифор Семенович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Катков Василий Никифорович

Отец ребёнка: Катков Никифор Семенович

Смерть
17.07.1823
Лобково, Максимовская волость, Романово-Борисоглебский уезд

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