Артемьева Харистина Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемьева Харистина Спиридоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Работа или профессия
?.01.1807
Песочное, Семеновский, Нижегородская область
Земледелица
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Артемьева Екатерина Хрисанфовна

Отец ребёнка: Артемьев Хрисанф Артемьевич

Рождение ребёнка
1887

Сын: Артемьев Федор Хрисанфович

Отец ребёнка: Артемьев Хрисанф Артемьевич

Место жительства
?.01.1897
Песочное, Семеновский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемьев Хрисанф Артемьевич

Образование
Неизвестно
Грамотная
Крещение
Неизвестно
Нетовская секта
Смерть
Неизвестно
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