Артемьева Харистина Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Работа или профессия
?.01.1807
Земледелица
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Артемьева Екатерина Хрисанфовна
Отец ребёнка: Артемьев Хрисанф Артемьевич
Рождение ребёнка
1887
Сын: Артемьев Федор Хрисанфович
Отец ребёнка: Артемьев Хрисанф Артемьевич
Место жительства
?.01.1897
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Грамотная
Крещение
Неизвестно
Нетовская секта
Смерть
Неизвестно