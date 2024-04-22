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Васильев Семён Гаврилович

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

21.07.1914 ст.

Дата смерти

08.09.1915 ст.

Пол

Мужской

Отец

С 1870 по 1872 г.р.

Мать

Около 1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1914 ст.

Отец: Васильев Гаврила Маркелович

Мать: Косых-Васильева Елена Ильинична

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
27.07.1914 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: Дмитрий Афанасьевич Зайков и девица Пелагея Афанасьевна Васильева.
Смерть
08.09.1915 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 65 о смерти 8 сентября 1915 года сына крестьянина с. Верх-Чиковского Гаврила Маркеловича Васильева – Семена. Умер в 1 год от поноса.
Похороны
10.09.1915 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
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