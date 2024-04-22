Васильев Семён Гаврилович
Место рождения
Дата рождения21.07.1914 ст.
Дата смерти08.09.1915 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1914 ст.
Крещение
27.07.1914 ст.
Восприемники: Дмитрий Афанасьевич Зайков и девица Пелагея Афанасьевна Васильева.
Смерть
08.09.1915 ст.
Запись № 65 о смерти 8 сентября 1915 года сына крестьянина с. Верх-Чиковского Гаврила Маркеловича Васильева – Семена. Умер в 1 год от поноса.
Похороны
10.09.1915 ст.