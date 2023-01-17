Негольша Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Негольша Афанасий Максимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Негольша Тимофей Максимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1915
Сын: Нигольша Степан Максимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Негольша Михаил Максимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно