Негольша Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Негольша Максим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Негольша Афанасий Максимович

Мать ребёнка: не указана

Безлесный, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1901

Сын: Негольша Тимофей Максимович

Мать ребёнка: не указана

Безлесный, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1915

Сын: Нигольша Степан Максимович

Мать ребёнка: не указана

Безлесный, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Негольша Михаил Максимович

Мать ребёнка: не указана

Безлесный, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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