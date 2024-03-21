Захарова (Варфоломеева) Вера Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Варфоломеева) Вера Максимовна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

13.07.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1887 ст.

Отец: Варфоломеев Максим Петров

Мать: Варфоломеева Татиана Матвеева

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крещена 20.07.1887 в церкви Благовещения Пресвятой Богородицы на Васильевском острове в С.- Петербурге Восприемники Яков Васильев Беляев дерптский мещанин, и Александра Павлова Иванова, жена запасного... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Михаил Ильич

Рождение ребёнка
30.11.1910

Сын: Захаров Николай Михайлович

Отец ребёнка: Захаров Михаил Ильич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1912 ст.

Дочь: Журавлева (Захарова) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Захаров Михаил Ильич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
Одесса, Одеська область

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