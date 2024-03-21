Захарова (Варфоломеева) Вера Максимовна
Место рождения
Дата рождения13.07.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1887 ст.
Крещена 20.07.1887 в церкви Благовещения Пресвятой Богородицы на Васильевском острове в С.- Петербурге Восприемники Яков Васильев Беляев дерптский мещанин, и Александра Павлова Иванова, жена запасного... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захаров Михаил Ильич
Рождение ребёнка
30.11.1910
Сын: Захаров Николай Михайлович
Отец ребёнка: Захаров Михаил Ильич
Рождение ребёнка
1912 ст.
Дочь: Журавлева (Захарова) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Захаров Михаил Ильич
Смерть
Неизвестно
Одесса, Одеська область