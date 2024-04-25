Мурзин Филипп Матвеев 1710 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурзин Филипп Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Мурзин Матвей Елфимов

Мать: Мурзина Мария

Рождение ребёнка
1729

Сын: Мурзин Василий Филипов

Мать ребёнка: Мурзина (Неустроева) Евдокия Еремеева

Рождение ребёнка
1736

Сын: Мурзин Семен Филиппов

Мать ребёнка: Мурзина (Неустроева) Евдокия Еремеева

Рождение ребёнка
1739

Сын: Мурзин Василий 2 Филиппов

Мать ребёнка: Мурзина (Неустроева) Евдокия Еремеева

Смерть
Неизвестно

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