Мурзин Филипп Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Мурзин Матвей Елфимов
Мать: Мурзина Мария
Рождение ребёнка
1729
Мать ребёнка: Мурзина (Неустроева) Евдокия Еремеева
Рождение ребёнка
1736
Мать ребёнка: Мурзина (Неустроева) Евдокия Еремеева
Рождение ребёнка
1739
Сын: Мурзин Василий 2 Филиппов
Мать ребёнка: Мурзина (Неустроева) Евдокия Еремеева
Смерть
Неизвестно