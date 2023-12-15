Пивоварова (Никитина) Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1951
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Никитин Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочергина (Пивоварова) Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Пивоваров Николай Иванович
Рождение ребёнка
01.02.1902
Дочь: Сакович (Пивоварова) Васса Николаевна
Отец ребёнка: Пивоваров Николай Иванович
Смерть
1951
Похороны
Неизвестно