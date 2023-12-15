Пивоварова (Никитина) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивоварова (Никитина) Татьяна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1951

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Никитин Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочергина (Пивоварова) Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Пивоваров Николай Иванович

Рождение ребёнка
01.02.1902

Дочь: Сакович (Пивоварова) Васса Николаевна

Отец ребёнка: Пивоваров Николай Иванович

Смерть
1951
Маганск, Березовский муниципальный район, Красноярский край
Похороны
Неизвестно
Маганск, Березовский муниципальный район, Красноярский край

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