Кокорина (Едемская) Акилина Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина (Едемская) Акилина Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Кокорина Маремьяна Андреева

Отец ребёнка: Кокорин Андрей Ильин

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Между 1743 и 1746

Сын: Кокорин Алексей Андреев

Отец ребёнка: Кокорин Андрей Ильин

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Кокорин Иван Андреев

Отец ребёнка: Кокорин Андрей Ильин

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Кокорина Ульяна Андреева

Отец ребёнка: Кокорин Андрей Ильин

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Кокорина Анна Андреева

Отец ребёнка: Кокорин Андрей Ильин

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Кокорина Федора Андреева

Отец ребёнка: Кокорин Андрей Ильин

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорин Андрей Ильин

Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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