Кокорина (Едемская) Акилина Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Кокорина Маремьяна Андреева
Отец ребёнка: Кокорин Андрей Ильин
Рождение ребёнка
Между 1743 и 1746
Отец ребёнка: Кокорин Андрей Ильин
Рождение ребёнка
1746
Сын: Кокорин Иван Андреев
Отец ребёнка: Кокорин Андрей Ильин
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Кокорина Ульяна Андреева
Отец ребёнка: Кокорин Андрей Ильин
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Кокорина Анна Андреева
Отец ребёнка: Кокорин Андрей Ильин
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Кокорина Федора Андреева
Отец ребёнка: Кокорин Андрей Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кокорин Андрей Ильин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно