Бутакова Виктория Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1994
Рождение ребёнка
03.04.2015
Дочь: Бутакова Дарья Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.04.2019
Сын: Буаков Артём Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности