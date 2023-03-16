Бутакова Виктория Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутакова Виктория Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1994

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1994

Отец: Свиридов Николай Николаевич

Мать: Свиридова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
03.04.2015

Дочь: Бутакова Дарья Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.04.2019

Сын: Буаков Артём Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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