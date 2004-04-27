Стаценко Владимир Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1976
Рождение ребёнка
27.04.2004
Дочь: Стаценко Ксения Владимировна
Мать ребёнка: Стаценко Светлана Анатольевна
Рождение ребёнка
30.08.2007
Сын: Стаценко Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Стаценко Светлана Анатольевна
Рождение ребёнка
03.04.2011
Сын: Стаценко Роман Владимирович
Мать ребёнка: Стаценко Светлана Анатольевна
Рождение ребёнка
02.06.2015
Сын: Стаценко Игнат Владимирович
Мать ребёнка: Стаценко Светлана Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно