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Стаценко Владимир Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1976

Отец: Стаценко Виктор Иванович

Мать: Стаценко Тамара Сергеевна

Рождение ребёнка
27.04.2004

Дочь: Стаценко Ксения Владимировна

Мать ребёнка: Стаценко Светлана Анатольевна

Рождение ребёнка
30.08.2007

Сын: Стаценко Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Стаценко Светлана Анатольевна

Рождение ребёнка
03.04.2011

Сын: Стаценко Роман Владимирович

Мать ребёнка: Стаценко Светлана Анатольевна

Рождение ребёнка
02.06.2015

Сын: Стаценко Игнат Владимирович

Мать ребёнка: Стаценко Светлана Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стаценко Светлана Анатольевна

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