Калачёв Анатолий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калачёв Анатолий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1958

Сын: Калачёв Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Калачёва Евгения Фёдоровна

Рождение ребёнка
08.03.1964

Дочь: Ростов Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Калачёва Евгения Фёдоровна

Смерть
1994
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