Калачёв Анатолий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1958
Сын: Калачёв Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Калачёва Евгения Фёдоровна
Рождение ребёнка
08.03.1964
Дочь: Ростов Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Калачёва Евгения Фёдоровна
Смерть
1994