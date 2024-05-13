Бетехтина Апросинья Петрова
Место рождения
Дата рождения1746 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1771 ст.
Дочь: Бетехтина Ефросинья Зиновьева
Отец ребёнка: Бетехтин Зиновий Федосеев
Рождение ребёнка
1773 ст.
Отец ребёнка: Бетехтин Зиновий Федосеев
Медведево, Голышмановский, Тюменская область
Смерть
Неизвестно