Бетехтина Апросинья Петрова 1746 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Бетехтина Апросинья Петрова

Место рождения

Луговая, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1746 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Луговая, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бетехтин Зиновий Федосеев

Рождение ребёнка
1771 ст.

Дочь: Бетехтина Ефросинья Зиновьева

Отец ребёнка: Бетехтин Зиновий Федосеев

Луговая, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1773 ст.

Сын: Бетехтин Федор Зиновьев

Отец ребёнка: Бетехтин Зиновий Федосеев

Медведево, Голышмановский, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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