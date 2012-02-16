Покрашенко Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.2012
Дочь: Покрашенко Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Покрашенко Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
26.09.2017
Сын: Покрашенко Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Покрашенко Наталья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно