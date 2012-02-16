Покрашенко Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покрашенко Сергей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.2012

Дочь: Покрашенко Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Покрашенко Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
26.09.2017

Сын: Покрашенко Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Покрашенко Наталья Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Покрашенко Наталья Сергеевна

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