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Муравьев Николай Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: Муравьева Евдокия Ермолаевна

Рождение ребёнка
29.08.1937

Дочь: Ермакова Клара Николаевна

Мать ребёнка: Кондарева Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муравьев Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Кондарева Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муравьев Феликс Николаевич

Мать ребёнка: Кондарева Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрченко Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Кондарева Анна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондарева Анна Павловна

Смерть
1980
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