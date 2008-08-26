Муравьев Николай Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1980
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Рождение ребёнка
29.08.1937
Дочь: Ермакова Клара Николаевна
Мать ребёнка: Кондарева Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муравьев Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Кондарева Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муравьев Феликс Николаевич
Мать ребёнка: Кондарева Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрченко Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Кондарева Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кондарева Анна Павловна
Смерть
1980