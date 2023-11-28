Матрена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Павловна

Место рождения

д. Фалелеево, Поникольская волость

Дата рождения

1730

Дата смерти

1800

Пол

Женский

Отец

1698 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Павел Федорович

Мать: не указана

д. Фалелеево, Поникольская волость
Рождение ребёнка
1756

Сын: Степан Петрович

Отец ребёнка: Петр Тимофеевич

д. Кукино, Поникольская волость
Рождение ребёнка
1758

Сын: Семен Петрович

Отец ребёнка: Петр Тимофеевич

д. Кукино, Поникольская волость
Смерть
1800
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