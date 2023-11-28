Матрена Павловна
Место рожденияд. Фалелеево, Поникольская волость
Дата рождения1730
Дата смерти1800
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Павел Федорович
д. Фалелеево, Поникольская волость
Рождение ребёнка
1756
Сын: Степан Петрович
Отец ребёнка: Петр Тимофеевич
д. Кукино, Поникольская волость
Рождение ребёнка
1758
Сын: Семен Петрович
Отец ребёнка: Петр Тимофеевич
д. Кукино, Поникольская волость
Смерть
1800