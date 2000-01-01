Дятлов Сергей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1913
Дата смерти25.01.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1941
Дочь: Дятлова Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Дятлова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
17.11.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дятлова Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дятлова Мария Николаевна
Смерть
25.01.1978