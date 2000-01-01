Дятлов Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДятлов Сергей Алексеевич

Дятлов Сергей Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1913

Дата смерти

25.01.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1941

Дочь: Дятлова Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Дятлова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
17.11.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дятлова Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дятлова Мария Николаевна

Смерть
25.01.1978
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close