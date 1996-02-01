Рохина Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рохина Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1906

Дата смерти

01.02.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рохин Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
15.01.1935

Дочь: Черепанова (Рохина) Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Рохин Яков Григорьевич

Савинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
01.02.1996
Тула, город Тула, Тульская область

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