Рохина Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1906
Дата смерти01.02.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1935
Дочь: Черепанова (Рохина) Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Рохин Яков Григорьевич
Савинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
01.02.1996
Тула, город Тула, Тульская область