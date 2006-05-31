Качурин Марк Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качурин Марк Григорьевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

29.08.1923

Дата смерти

31.05.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1940 по 1999
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1999 по 2006
г. Орландо, штат Флорида, США
Смерть
31.05.2006
г. Орландо, штат Флорида, США
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