Качурин Марк Григорьевич
Место рождения
Дата рождения29.08.1923
Дата смерти31.05.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1940 по 1999
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1999 по 2006
г. Орландо, штат Флорида, США
Смерть
31.05.2006
г. Орландо, штат Флорида, США