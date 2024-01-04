Янбаева Зания Гимаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1943
Отец: Гайсин Гимадрислам Батаршаевич
Мать: Гайсина Мунира
Рождение ребёнка
18.05.1965
Дочь: Хафизова Луиза Наримановна
Отец ребёнка: Янбаев Нариман Ахмедович
Рождение ребёнка
15.06.1969
Сын: Янбаев Руслан Нариманович
Отец ребёнка: Янбаев Нариман Ахмедович
Рождение ребёнка
28.10.1978
Дочь: Янбаева Эльмира Наримановна
Отец ребёнка: Янбаев Нариман Ахмедович