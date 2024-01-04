Янбаева Зания Гимаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янбаева Зания Гимаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1943

Пол

Женский

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1943

Отец: Гайсин Гимадрислам Батаршаевич

Мать: Гайсина Мунира

Рождение ребёнка
18.05.1965

Дочь: Хафизова Луиза Наримановна

Отец ребёнка: Янбаев Нариман Ахмедович

Рождение ребёнка
15.06.1969

Сын: Янбаев Руслан Нариманович

Отец ребёнка: Янбаев Нариман Ахмедович

Рождение ребёнка
28.10.1978

Дочь: Янбаева Эльмира Наримановна

Отец ребёнка: Янбаев Нариман Ахмедович

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