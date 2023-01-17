Назимова (Левентон) Алла (Мириам Эдес Аделаида) Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назимова (Левентон) Алла (Мириам Эдес Аделаида) Александровна

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Место рождения

Ялта, Ялта, Республика Крым

Дата рождения

02.06.1879

Дата смерти

13.07.1945

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Ялта, Ялта, Республика Крым
Место жительства
С 1879
Ялта, Ялта, Республика Крым
Место жительства
С 1893
г. Одесса, Одесский уезд Одесской губернии
Место жительства
С 1896
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1904
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
13.07.1945
г. Лос-Анджелес, США
Место жительства
По 1945
г. Лос-Анджелес, США
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