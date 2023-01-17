Назимова (Левентон) Алла (Мириам Эдес Аделаида) Александровна
Место рождения
Дата рождения02.06.1879
Дата смерти13.07.1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1879
Место жительства
С 1893
г. Одесса, Одесский уезд Одесской губернии
Место жительства
С 1896
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1904
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
13.07.1945
г. Лос-Анджелес, США
Место жительства
По 1945
г. Лос-Анджелес, США