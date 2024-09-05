Останин Алексей Федорович
Место рожденияМаручата
Дата рожденияОколо 1895
Дата смерти1942
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: Останин Федор Алексеевич
Мать: Останина Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1919
Сын: Останин Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Останина (Кокоулина) Мария Петровна
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1932
Смерть
1942
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область