Останин Алексей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОстанин Алексей Федорович

Останин Алексей Федорович

Место рождения

Маручата

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1894 г.р.

Дети

1919 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: Останин Федор Алексеевич

Мать: Останина Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Останина (Кокоулина) Мария Петровна

Рождение ребёнка
28.08.1919

Сын: Останин Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Останина (Кокоулина) Мария Петровна

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Останина (Кокоулина) Мария Петровна

Маручата, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Останина (Кокоулина) Мария Петровна

Маручата, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Останина (Кокоулина) Мария Петровна

Маручата, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Останина (Кокоулина) Мария Петровна

Маручата, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Смерть
1942
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.