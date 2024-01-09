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Болотов Сергей

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Место рождения

Бугры, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

10.12.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1964

Отец: Болотов Владимир

Мать: Болотова (Егорова) Анастасия

Бугры, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1989

Сын: Болотов Павел

Мать ребёнка: (Лебедева) Надежда

Рождение ребёнка
17.04.1991

Дочь: (Болотова) Александра

Мать ребёнка: (Лебедева) Надежда

Рождение ребёнка
17.04.1991

Сын: Болотов Илья

Мать ребёнка: (Лебедева) Надежда

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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