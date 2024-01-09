Болотов Сергей
Место рождения
Дата рождения10.12.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1964
Отец: Болотов Владимир
Рождение ребёнка
1989
Сын: Болотов Павел
Мать ребёнка: (Лебедева) Надежда
Рождение ребёнка
17.04.1991
Дочь: (Болотова) Александра
Мать ребёнка: (Лебедева) Надежда
Рождение ребёнка
17.04.1991
Сын: Болотов Илья
Мать ребёнка: (Лебедева) Надежда
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург