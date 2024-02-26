Скворцов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцов Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1906

Дочь: Шутова Марфа Григорьевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 16.03.1913

Сын: Скворцов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Киселевка, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Григорьевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыбальченко Прасковья Григорьевна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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