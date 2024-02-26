Скворцов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.07.1906
Дочь: Шутова Марфа Григорьевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 16.03.1913
Сын: Скворцов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: ?
Киселевка, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Григорьевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыбальченко Прасковья Григорьевна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно