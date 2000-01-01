Андрей Артемьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Артемьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

1802

Пол

Мужской

Отец

1758 г.р.

Мать

1762 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Артемей Терентьев

Мать: Анна Иванова

Смерть
1802
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