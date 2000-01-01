Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Андрей Артемьев
Андрей Артемьев
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1783
Дата смерти
1802
Пол
Мужской
Отец
Артемей Терентьев
1758 г.р.
Мать
Анна Иванова
1762 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец:
Артемей Терентьев
Мать:
Анна Иванова
Смерть
1802
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия