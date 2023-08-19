Веремеюк Антон Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеремеюк Антон Фомич

Веремеюк Антон Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Веремеюк Фома

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безбородова (Веремеюк) Лидия Антоновна

Мать ребёнка: Веремеюк Мария Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веремеюк Мария Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веримиюк Мария Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1929

Дочь: Лукьянюк (Веремеюк) Валентина Антоновна

Мать ребёнка: Веремеюк Мария Никитична

Рождение ребёнка
24.12.1933

Дочь: Вольшинец (Веремеюк) Мария Антоновна

Мать ребёнка: Веремеюк Мария Никитична

Смерть
1939
пошел на сборы в военкомат и не вернулся

Мы используем куки для улучшения работы сайта.