Веремеюк Антон Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1939
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Веремеюк Фома
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безбородова (Веремеюк) Лидия Антоновна
Мать ребёнка: Веремеюк Мария Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Веремеюк Мария Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веримиюк Мария Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1929
Дочь: Лукьянюк (Веремеюк) Валентина Антоновна
Мать ребёнка: Веремеюк Мария Никитична
Рождение ребёнка
24.12.1933
Дочь: Вольшинец (Веремеюк) Мария Антоновна
Мать ребёнка: Веремеюк Мария Никитична
Смерть
1939
пошел на сборы в военкомат и не вернулся