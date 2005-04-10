Нецветаева (Баранова) Любовь Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1935
Дата смерти10.04.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1935
Отец: Василий
Рождение ребёнка
01.10.1957
Сын: Нецветаев Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Нецветаев Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
02.02.1959
Дочь: Синебрюхова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Нецветаев Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
24.08.1961
Дочь: Русина Елена Васильевна
Отец ребёнка: Нецветаев Василий Яковлевич
Селезян, Еткульский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
10.04.2005