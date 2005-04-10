Нецветаева (Баранова) Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нецветаева (Баранова) Любовь Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1935

Дата смерти

10.04.2005

Пол

Женский

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1935

Отец: Василий

Мать: Баранова Пелагея Егоровна

Рождение ребёнка
01.10.1957

Сын: Нецветаев Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Нецветаев Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
02.02.1959

Дочь: Синебрюхова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Нецветаев Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
24.08.1961

Дочь: Русина Елена Васильевна

Отец ребёнка: Нецветаев Василий Яковлевич

Селезян, Еткульский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
10.04.2005
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