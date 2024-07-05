Фельдман Фрума 1800 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фельдман Фрума

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Azriel

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фельдман Иосель

Отец ребёнка: Фельдман Нисон

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817

Сын: Фельдман Гешель

Отец ребёнка: Фельдман Нисон

Погост, Беларусь
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Соловейчик (Фельдман) Махля

Отец ребёнка: Фельдман Нисон

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Фельдман) Шейна

Отец ребёнка: Фельдман Нисон

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Фельдман) Блюма

Отец ребёнка: Фельдман Нисон

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