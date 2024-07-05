Фельдман Фрума
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Azriel
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фельдман Иосель
Отец ребёнка: Фельдман Нисон
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817
Сын: Фельдман Гешель
Отец ребёнка: Фельдман Нисон
Погост, Беларусь
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Соловейчик (Фельдман) Махля
Отец ребёнка: Фельдман Нисон
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Фельдман) Шейна
Отец ребёнка: Фельдман Нисон
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Фельдман) Блюма
Отец ребёнка: Фельдман Нисон