Фадеев Сергей Алексеевич
Место рожденияРоссия, Самарская область, с. Богородское
Дата рождения07.07.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Самарская область, с. Богородское
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.1989
Дочь: (Фадеева) Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Фадеева (Лукъянова) Ольга Владимировна
Россия, Ульяновская область, р.п. Радищево