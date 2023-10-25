Фадеев Сергей Алексеевич 07.07.1966 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фадеев Сергей Алексеевич

Место рождения

Россия, Самарская область, с. Богородское

Дата рождения

07.07.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1966 г.р.

Дети

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Самарская область, с. Богородское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фадеева (Лукъянова) Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
28.03.1989

Дочь: (Фадеева) Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Фадеева (Лукъянова) Ольга Владимировна

Россия, Ульяновская область, р.п. Радищево

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