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Афанасий Игнатов

Место рождения

Ерино, Чернский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Игнат Кузьмин

Мать: Дарья Дементьева

Ерино, Чернский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Около 1783

Жена: Дарья Миронова

Ерино, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Наталья Афанасиева

Мать ребёнка: Дарья Миронова

Ерино, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Мария Афанасиева

Мать ребёнка: Дарья Миронова

Ерино, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Варвара Афанасиева

Мать ребёнка: Дарья Миронова

Ерино, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Максим Афанасиев

Мать ребёнка: Дарья Миронова

Ерино, Чернский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1810
Ерино, Чернский муниципальный район, Тульская область

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