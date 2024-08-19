Афанасий Игнатов
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смерти1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Игнат Кузьмин
Мать: Дарья Дементьева
Бракосочетание
Около 1783
Жена: Дарья Миронова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Наталья Афанасиева
Мать ребёнка: Дарья Миронова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Мария Афанасиева
Мать ребёнка: Дарья Миронова
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Варвара Афанасиева
Мать ребёнка: Дарья Миронова
Рождение ребёнка
1796
Сын: Максим Афанасиев
Мать ребёнка: Дарья Миронова
Смерть
1810