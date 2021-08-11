Кореневская (Жительзейф) Анна Матусовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1939
Дата смерти11.08.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1939
Рождение ребёнка
05.03.1963
Сын: Кореневский Евгений Львович
Отец ребёнка: Кореневский Лев Гдалиевич
Рождение ребёнка
27.07.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кореневский Лев Гдалиевич
Смерть
11.08.2021