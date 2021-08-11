Кореневская (Жительзейф) Анна Матусовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кореневская (Жительзейф) Анна Матусовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1939

Дата смерти

11.08.2021

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

1916 г.р.

Дети

1963 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
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Место
Комментарий
Рождение
18.01.1939

Отец: Жительзейф Макс Яковлевич

Мать: Жительзейф Розалия Ильинична

Рождение ребёнка
05.03.1963

Сын: Кореневский Евгений Львович

Отец ребёнка: Кореневский Лев Гдалиевич

Рождение ребёнка
27.07.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кореневский Лев Гдалиевич

Смерть
11.08.2021
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