Дубовик Сильвестр Неизвестно
Место рождения
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Дубовик Андрей Сильвестрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Дубовик Дмитрий Сильвестрович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно