Дубовик Сильвестр Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовик Сильвестр Неизвестно

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Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Дубовик Андрей Сильвестрович

Мать ребёнка: не указана

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Дубовик Дмитрий Сильвестрович

Мать ребёнка: не указана

Сосница, Чернігівська область
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно
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