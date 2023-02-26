Хвостикова (Гущина) Акулина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1900
Рождение ребёнка
14.12.1907
Дочь: Ежова Марина Петровна
Отец ребёнка: Хвостиков Пётр Николаевич
Новоповалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.12.1912
Сын: Хвостиков Михаил Петрович
Отец ребёнка: Хвостиков Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
07.01.1917
Отец ребёнка: Хвостиков Пётр Николаевич
Место жительства
Неизвестно
Кунгурова, Тальменская волость, Барнаульский уезд
Смерть
1964