Хвостикова (Гущина) Акулина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостикова (Гущина) Акулина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1900

Муж: Хвостиков Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
14.12.1907

Дочь: Ежова Марина Петровна

Отец ребёнка: Хвостиков Пётр Николаевич

Новоповалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.12.1912

Сын: Хвостиков Михаил Петрович

Отец ребёнка: Хвостиков Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
07.01.1917

Сын: Хвостиков Иван Петрович

Отец ребёнка: Хвостиков Пётр Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Кунгурова, Тальменская волость, Барнаульский уезд
Смерть
1964
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