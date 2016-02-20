Смирнов Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Александр Александрович

Смирнов Александр Александрович

Место рождения

Шексна, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

04.10.1956

Дата смерти

20.02.2016

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1956

Отец: Смирнов Александр Афанасьевич

Мать: Смирнова (Великанова) Ангелина Ивановна

Шексна, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Александр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милославская (Смирнова) Юлия Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1979

Дочь: Минаева (Смирнова) Анна Александровна

Мать ребёнка: Синева (Шульгач) Наталья Дмитриевна

Шексна, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
20.02.2016

Мы используем куки для улучшения работы сайта.