Смирнов Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения04.10.1956
Дата смерти20.02.2016
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1956
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Александр Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милославская (Смирнова) Юлия Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1979
Дочь: Минаева (Смирнова) Анна Александровна
Мать ребёнка: Синева (Шульгач) Наталья Дмитриевна
Смерть
20.02.2016