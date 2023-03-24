Лютов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1905
Дата смерти18.07.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1939
Сын: Лютов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Лютова Татьяна
Старое Сабурово, Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
18.07.1973
Токарево, Люберцы, Московская область
Токаревское кладбище