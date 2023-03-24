Лютов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лютов Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1905

Дата смерти

18.07.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1939

Сын: Лютов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Лютова Татьяна

Старое Сабурово, Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
18.07.1973
Токарево, Люберцы, Московская область
Токаревское кладбище
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