Образцов Степан Арсеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Арсений
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Образцов Николай Степанович
Мать ребёнка: Образцова Евлампия Никандровна
Рождение ребёнка
24.07.1928
Сын: Образцов Федор Степанович
Мать ребёнка: Образцова Евлампия Никандровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Образцова Анна Степановна
Мать ребёнка: Образцова Евлампия Никандровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно