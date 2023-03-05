Образцов Степан Арсеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Образцов Степан Арсеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Арсений

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Образцов Николай Степанович

Мать ребёнка: Образцова Евлампия Никандровна

Рождение ребёнка
24.07.1928

Сын: Образцов Федор Степанович

Мать ребёнка: Образцова Евлампия Никандровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Образцова Анна Степановна

Мать ребёнка: Образцова Евлампия Никандровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Образцова Евлампия Никандровна

Смерть
Неизвестно
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