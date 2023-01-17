Малиничев Василий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малиничев Василий Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1919

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
2009
Тульская область
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