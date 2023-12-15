Чуйкова (Лунева) Пелагея Маркеловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуйкова (Лунева) Пелагея Маркеловна

Место рождения

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

?.10.1892

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
22.01.1914

Муж: Чуйков Трофим Васильевич

Рождение ребёнка
28.10.1914

Дочь: (Чуйкова) Анастасия Трофимовна

Отец ребёнка: Чуйков Трофим Васильевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.10.1916

Дочь: (Чуйкова) Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Чуйков Трофим Васильевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

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