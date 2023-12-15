Чуйкова (Лунева) Пелагея Маркеловна
Место рождения
Дата рождения?.10.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
22.01.1914
Рождение ребёнка
28.10.1914
Дочь: (Чуйкова) Анастасия Трофимовна
Отец ребёнка: Чуйков Трофим Васильевич
Рождение ребёнка
23.10.1916
Дочь: (Чуйкова) Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Чуйков Трофим Васильевич