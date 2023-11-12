Шафаростов Артем Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шафаростов Артем Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1975 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шафаростов Виталий Юрьевич

Мать: Шафаростова Юлия

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