Крыленко Николай Василевич
Место рождения
Дата рождения14.05.1885
Дата смерти29.07.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1885
Место жительства
С 1903
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1903
г. Люблин, Польша
Место жительства
С 1913
г. Харьков, Харьковский уезд Харьковской губернии
Место жительства
С 1915
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.07.1938
Коммунарка, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва