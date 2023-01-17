Крыленко Николай Василевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крыленко Николай Василевич

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Место рождения

Бехтеево, Сычевский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

14.05.1885

Дата смерти

29.07.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бехтеево, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
С 1885
Бехтеево, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
С 1903
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1903
г. Люблин, Польша
Место жительства
С 1913
г. Харьков, Харьковский уезд Харьковской губернии
Место жительства
С 1915
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.07.1938
Коммунарка, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
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