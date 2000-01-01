Вшивцева Степанида Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Степанида Евдокимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Анна Минеева

Отец ребёнка: Вшивцев Миней Козмин

Рождение ребёнка
1789

Сын: Вшивцев Тимофей Минеевич

Отец ребёнка: Вшивцев Миней Козмин

Рождение ребёнка
1794

Сын: Вшивцев Моисей Минеевич

Отец ребёнка: Вшивцев Миней Козмин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Миней Козмин

Смерть
После 1795
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