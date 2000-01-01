Вшивцева Степанида Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Анна Минеева
Отец ребёнка: Вшивцев Миней Козмин
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Вшивцев Миней Козмин
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Вшивцев Миней Козмин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вшивцев Миней Козмин
Смерть
После 1795