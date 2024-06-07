Ичетовкин Михаил Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.05.2020
Дочь: Ичетовкина Алёна Михайловна
Мать ребёнка: Ичетовкина (Гапоненко) Елена Юрьевна
Рождение ребёнка
05.07.2023
Дочь: Ичетовкина Полина Михайловна
Мать ребёнка: Ичетовкина (Гапоненко) Елена Юрьевна