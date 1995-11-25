Тотонина Наталья Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТотонина Наталья Еремеевна

Тотонина Наталья Еремеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1917

Дата смерти

25.11.1995

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1917

Отец: Тотонина Еремей

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.01.1956

Дочь: Максимцова Валентина Павловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байдин Николай Павлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байдин Борис Павлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байдин Петр Павлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байдин Василий Павлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
25.11.1995
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close