Тотонина Наталья Еремеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1917
Дата смерти25.11.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1917
Отец: Тотонина Еремей
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.01.1956
Дочь: Максимцова Валентина Павловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байдин Петр Павлович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.11.1995