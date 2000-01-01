Якубов Михаил Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубов Михаил Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1960

Дочь: Першина Лилия Михайловна

Мать ребёнка: Якубова Мария Ивановна

Г. Павловский Посад, Московская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якубова Маргарита Михайловна

Мать ребёнка: Якубова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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