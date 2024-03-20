Николаев Иван Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Иван Ефимович

Место рождения

дер. Флоровская, Вишневская волость, Тамбовская губерния

Дата рождения

29.08.1909

Дата смерти

21.04.1985

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1886 г.р.

Дети

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1939 г.р.
1946 г.р.
1948 г.р.
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Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1909

Отец: Николаев Ефим Захаров

Мать: Николаева Парасия Григорьева

дер. Флоровская, Вишневская волость, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
17.07.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Николаева Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Николаев Юрий Иванович

Мать ребёнка: Николаева Мария Андреевна

дер. Фроловка, Глазковский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
18.09.1946

Сын: Николаев Николай Иванович

Мать ребёнка: Николаева Мария Андреевна

дер. Фроловка, Глазковский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
12.08.1948

Сын: Николаев Виктор Иванович

Мать ребёнка: Николаева Мария Андреевна

дер. Фроловка, Глазковский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
05.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Николаева Мария Андреевна

Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
27.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Николаева Мария Андреевна

Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
19.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Николаева Мария Андреевна

Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
27.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Николаева Мария Андреевна

Люберцы, Московская область
Смерть
21.04.1985
Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, Щербинское кладбище
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