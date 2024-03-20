Николаев Иван Ефимович
Место рождениядер. Флоровская, Вишневская волость, Тамбовская губерния
Дата рождения29.08.1909
Дата смерти21.04.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1909
дер. Флоровская, Вишневская волость, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
17.07.1936
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Николаева Мария Андреевна
дер. Фроловка, Глазковский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
18.09.1946
Сын: Николаев Николай Иванович
Мать ребёнка: Николаева Мария Андреевна
дер. Фроловка, Глазковский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
12.08.1948
Мать ребёнка: Николаева Мария Андреевна
дер. Фроловка, Глазковский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
05.03.1951
Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
27.04.1954
Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
19.09.1955
Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
27.08.1958
Люберцы, Московская область
Смерть
21.04.1985
Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, Щербинское кладбище