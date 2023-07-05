Шишков Степан Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Шишков Алексей Федоров
Мать: Шишкова Домна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Аксиния Степанова
Мать ребёнка: Шишкова Мария Андреева
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Шишкова Мария Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишков Василий Степанович
Мать ребёнка: Шишкова Мария Андреева
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1850