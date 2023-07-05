Шишков Степан Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишков Степан Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Шишков Алексей Федоров

Мать: Шишкова Домна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Аксиния Степанова

Мать ребёнка: Шишкова Мария Андреева

Рождение ребёнка
1847

Сын: Шишков Марк Степанович

Мать ребёнка: Шишкова Мария Андреева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишков Василий Степанович

Мать ребёнка: Шишкова Мария Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1850
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